رفض الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق التعليق عن وجود مفاوضات لتدريب نادي الهلال السوداني خلفا لـ صلاح آدم المُقال.

وأقيل المدير الفني السوداني عقب الخسارة من الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2-1 (طالع التفاصيل).

ميتشو رد على التقارير التي تربطه بالتدريب الهلال السوداني لـ FilGoal.com قائلا: "لا تعليق، لقد أخبرني وكيلي أن هناك الكثير من الأندية التي تطلب خدماتي".

وواصل "أريد بعضا من الراحة، لكن هناك العديد من العروض أبرزها من 3 منتخبات وطنية و4 أندية تسعى وراء وكيلي من أجل تدريبها".

وأتم عن هدفه "سوف أذهب إلى مشروع، الإدارة واللاعبين والجميع يؤمنون به".

وقالت تقارير إن الهلال يسعى للتعاقد مع ميتشو المدرب السابق لأوغندا وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وسان جورج الإثيوبي.

ومن جانبه قال محمود جبارة المدير الكرة بناد الهلال السوداني أنه لا مفاوضات مع مدرب الزمالك السابق.

وسبق لجبارة أن تحدث لـ FilGoal.com عن خليفة صلاح آدم: "النادي قرر تعيين هيثم مصطفى مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت".

وأكمل حديثه قائلا: "المدرب الجديد سيستمر في منصبه لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشوار الإفريقي مع الهلال".

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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