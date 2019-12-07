بالفيديو – رفع الإيقاف في وقته.. تشيلسي بوابة إيفرتون للتنفس في الدوري الإنجليزي

عادة ما تتجدد الدوافع للاعبين عقب رحيل المدير الفني والتي تصاحبها نتائج سلبية، بفوز في أول مباراة وتقديم أداء جيد، وهذا ما أقدم عليه إيفرتون أمام أنصار ملعب جوديسون بارك.

التوفيز افتتحوا الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد يومين فقط من إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه.

دونكان فيرجسون المدير الفني المؤقت جددّ دوافع فريق الميرسيسايد وقادهم لتحقيق الفوز الخامس هذا الموسم وتسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة منذ الأول من سبتمبر الماضي عقب الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

فوز أخرج التوفيز من مناطق الهبوط وتسلق به جدول الترتيب أربعة مراكز دفعة واحدة إلى المركز الرابع عشر.

فيما تأكد حاجة فرانك لامبارد لتدعيم دفاعه في يناير القادم بعد رفع الإيقاف عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تسببوا في هدفين من الثلاثة في مباراة اليوم.

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وصف المباراة

البرازيلي ريتشارلسون أطلق الشرارة في الدقيقة الخامسة تمريرة من منتصف الملعب إلى جابريل سيديبه على الجهة اليمنى الذي بدوره أرسل عرضية إلى عمق منطقة الجزاء قابلها البرازيلي برأسية دون رقابة في المرمى وهدف التقدم الأول.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء كاد كلافيرت لوين أن يسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كيبا.

وبعد 3 دقائق فقط من خطأ لمايكل كين المدافع الأخير، اغتنم البرازيلي ويليان الفرصة وخطف الكرة وبعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء فشل لاعبو البلوز في تسجيل هدف.

وفي الدقيقة 32 أرسل ماسون ماونت عرضية مرت من الجميع لكنها مرت من فوق أقدام تامي إبراهام وتضيع فرصة التعادل للبلوز مرة أخرى.

ومثلما بدأ الشوط الأول حدث في الشوط الثاني، سجل كلافيرت لوين الهدف الثاني للإيفرتون مستفيدا من خطأ دفاعي في تشتيت الكرة وهز شباك كيبا في الدقيقة 48.

رد تشيلسي جاء سريعا بتسديدة قوية من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سكنت شباك جوردان بيكفورد أرضية زاحفة معلنة عن تقليص الفارق في الدقيقة 52.

هدف هو الثاني للكرواتي في آخر 4 مباريات، بعدما سجل هدفين فقط خلال 163 هدفا مع ريال مدريد وتشيلسي.

محاولات إيفرتون زادت من أجل خطف هدف ثالث بينما حاول لاعبي تشيلسي مباغتة التوفيز بهدف التعادل.

ومن خطأ فادح لدفاع تشيلسي بداية من تمريرة خاطئة من الحارس كيبا مرورا بفشل في التشتيت من الدفاع نجح كلافيرت لوين في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لإيفرتون.

ثنائية هي الأولى له في الدوري الإنجليزي منذ هدفيه في شباك مانشستر سيتي.

فوز ارتقى بإيفرتون إلى المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة، بينما يحافظ تشيلسي على موقعه في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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