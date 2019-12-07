بالفيديو – النجم يُغرد في صدارة مجموعة الأهلي باكتساح بلاتينيوم خارج الديار

انتصر النجم الساحلي خارج ملعبه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

النجم الساحلي فاز على بلاتينيوم بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري الأبطال.

وسجل المتألق كريم العريبي ثنائية، بينما الهدف الثالث جاء عن طريق حازم الحاج حسن.

هدف أول في الدقيقة 23 من ضربة رأس متقنة، قبل أن يعزز اللاعب نفسه النتيجة بعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني من عرضية حولها من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ووصل العريبي لهدفه الشخصي التاسع في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كأكثر اللاعبين تسجيلا في النسخة الحالية من المسابقة الإفريقية.

وفي الدقيقة 90 حول حازم الحاج حسن عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، بنجاح وسهولة في الشباك.

ثلاثية كاسحة للنجم الساحلي خارج أرضه، جعلت الفريق التونسي يغرد وحيدا في صدارة مجموعة الأهلي.

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النجم الساحلي 6 نقاط من مواجهتين في صدارة المجموعة، بينما تجمد بلاتينيوم في المركز الأخير بلا نقاط.

الأهلي في المركز الثاني بـ 3 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني.

ويحل بلاتينيوم ضيفا على الأهلي في الجولة الثالثة من مجموعات إفريقيا، بينما يستضيف النجم الساحلي نظيره الهلال.

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