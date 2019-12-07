شبح جاتوزو يحوم حول أنشيلوتي في نابولي

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 12:49

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

تزداد التقارير التي تُرشح إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب نابولي حال فشل في الفوز على أودينيزي في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي وتعيين جينارو جاتوزو بدلا منه.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن مستقبل أنشيلوتي على المحك مع البارتينوبي في ظل تراجع الأداء والنتائج الموسم الجاري.

الفشل في الفوز على أودينيزي الذي يعاني من نتائج مخيبة قد يُطيح بـ مدرب ريال مدريد وميلان السابق دون الانتظار لمواجهة جينك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويحتاج نابولي لنقطة على الأقل أمام الفريق البلجيكي للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأضاف التقرير أن جاتوزو مدرب ميلان السابق على رأس المديرين الفنيين الأقرب لخلافة أنشيلوتي في نابولي.

وسبق لجاتوزو أن تدرب لـ 8 مواسم تحت قيادة أنشيلوتي في ميلان كلاعب وفاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا.

وارتبط جاتوزو عقب رحيله عن تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي بتدريب أكثر من ناد أبرزها جنوى وتورينو ونيوكاسل الإنجليزي.

ويحتل حاليا المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة إذ حقق فريق الجنوب الإيطالي 5 انتصارات فقط، بينما يحل أودينيزي في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة.

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