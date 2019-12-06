بعد دقائق من هزيمة الأهلي.. إقالة مدرب الهلال السوداني

بينما كان ينهي كلماته الأخيرة في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأهلي، كان قرار إقالته يُصدر.

الهلال السوداني أعلن إقالة مدربه صلاح آدم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بعد الخسارة من الأهلي بهدفين لهدف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة "الكوتش" السودانية إن أشرف الكاردينال رئيس مجلس إدارة الهلال قرر إقالة آدم وتعيين مساعده هيثم مصطفى خلفا له بشكل مؤقت.

الهلال انتصر في الجولة الأولى على بلاتينيوم 2-1 لكن ذلك لم يشفع للمدرب آدم الذي كان قرار إقالته غير متوقع وسريعا للغاية.

وقال صلاح آدم المدير الفني للهلال عقب المباراة إن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي لكنه خسر اللقاء في النهاية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "أقدم التهنئة للنادي الأهلي وسعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير".

وتابع "سعيد بأداء اللاعبين لكني لست سعيدًا بالنتيجة التي خرجت عليها المباراة والخسارة بهدف مقابل هدفين".

وواصل "التشكيل في مباراة اليوم كان الأفضل ولا أحد يتحمل المسؤولية والفريق قدم مستوى مميزة للغاية لكن في النهاية خسرنا". وأشار "الهلال كان حريصًا على الخروج بنتيجة إيجابية وفي الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول". وأتم "سياسة نادي الهلال هي النزول بمعدل أعمار اللاعبين، ونثق فيهم جدا". كانت تلك آخر كلماته قبل رحيله عن منصبه.





























































































































































































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