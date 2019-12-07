يتألق حسام حسن مهاجم سموحة الموسم الجاري إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري وسجل هدف تأهل الموج الأزرق لدور الـ 16 من كأس مصر على حساب العبور.

حسام حسن تحدث عن تألقه في الفترة الأخيرة لـ FilGoal.com وقال: "أعمل بشكل قوي والتزم بكلمات الجهاز الفني وأحاول دائما أن أكون أفضل ومساعدة رفاقي في الملعب وهم أيضا يساعدوني".

وواصل "أسعى للمواصلة على تفس النهج وإعادة سموحة لمكانة الطبيعي، واستهدف أن أظل الهداف التاريخي لسموحة ووضع بصمة خاصة بي".

يمتلك حسام حسن 30 هدفا في الدوري المصري يتصدر بها هدافي الفريق السكندري تاريخيا سجلها خلال 5 مواسم، متفوقا على حسام باولو صاحب الـ 23 هدفا.

وأكمل "أي لاعب يمتهن كرة القدم هدفه الوصول لأبعد نقطة وهي ارتداء قميص المنتخب الوطني".

وأتم "لا أشغل بالي حاليا بأي شيء غير فريقي ومحاولة التحسن، أما عن اختيارات المنتخب فهي وجهة نظر تُحترم لا أستطيع التدخل بها".

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في مباراتين تحت قيادة حسام البدري أمام بواتسونا وليبيريا الوديتين.

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