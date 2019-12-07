صالح جمعة ينضم لمران الأحد في الأهلي.. ومتولي يبدأ الركض

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 11:52

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي - أطلع برة

ينضم صالح جمعة لاعب الأهلي لمران الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمباراة وادي دجلة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

محمود متولي

النادي : الأهلي

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعافى اللاعب الأسبق لإنبي من إصابته في العضلة الضامة وبات جاهزا للمشاركة في المران الجماعي.

ومن جانبه، تعافى أيضا محمود متولي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وبات جاهزا للتدرب.

أخبار متعلقة

اللقب الـ 17 لمجموعة سيتي.. يوكوهاما مارينوس يُتوج بالدوري الياباني كونتي منتقدا جمهور لـ إنتر: علينا ألا نكون وقحين فالفيردي: رحيل فيدال؟ سنرى.. لدينا لاعبون كثر في الوسط

وقال خالد محمود طبيب الأهلي يوم السبت إن الأشعة أصبتت تعافي متولي (26 عاما) من الإصابة.

وسيبدأ مدافع القلعة الحمراء الركض يوم الأحد في ملعب التتش.

وتفوق الأهلي على ضيفه الهلال السوداني يوم الجمعة بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل أمام دجلة الحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري بعدما انتصر في مبارياته الأربع السابقة.

ويتصدر الاتحاد والمقاولون العرب ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد خوضهما لست مباريات، يتفوقان بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 4 مواجهات فقط.

طالع أيضا

من هو بريميرو منافس الزمالك؟

مواعيد مباريات السبت الكروي

ملامح فوز الأهلي على الهلال

ماذا قدم أفشة أمام الهلال؟

فايلر يقارن بين أفشة والسعيد

إقالة مدرب الهلال بعد الخسارة أمام الأهلي

الأهلي صالح جمعة محمود متولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميتشو يجيب لـ في الجول: هل فاوضه الهلال السوداني؟ 16 دقيقة | إفريقيا
قبل 4 أيام من البداية.. تغيير ملعب ليفربول في كأس العالم للأندية 51 دقيقة | أوروبا
مباشر في الكأس - الاتحاد 0 النصر 0 .... الحدود 0 بتروجت 0 59 دقيقة | مصر
صور - السيسي يكرم منتخب مصر الأولمبي ساعة | مصر
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) إسبانيول (0).. بداية الشوط الثاني ساعة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد - زيدان يواصل التدوير.. 6 تغييرات أمام إسبانيول ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك