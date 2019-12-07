صالح جمعة ينضم لمران الأحد في الأهلي.. ومتولي يبدأ الركض

ينضم صالح جمعة لاعب الأهلي لمران الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمباراة وادي دجلة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعافى اللاعب الأسبق لإنبي من إصابته في العضلة الضامة وبات جاهزا للمشاركة في المران الجماعي.

ومن جانبه، تعافى أيضا محمود متولي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وبات جاهزا للتدرب.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي يوم السبت إن الأشعة أصبتت تعافي متولي (26 عاما) من الإصابة.

وسيبدأ مدافع القلعة الحمراء الركض يوم الأحد في ملعب التتش.

وتفوق الأهلي على ضيفه الهلال السوداني يوم الجمعة بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل أمام دجلة الحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري بعدما انتصر في مبارياته الأربع السابقة.

ويتصدر الاتحاد والمقاولون العرب ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد خوضهما لست مباريات، يتفوقان بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 4 مواجهات فقط.

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