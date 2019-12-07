أعرب سيد حمدي مهاجم الترسانة عن سعادته بالفوز على إنبي بركلات الترجيح يوم الجمعة والتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي.

مهاجم الشواكيش قال لـ FilGoal.com: "شاركت في البداية كمهاجم أساسي ثم مهاجم وهمي أمام ثنائي دفاعي لديه خبرات، والجميع أشاد بي عقب المباراة".

وتابع "بعد المباراة حدثني أكثر من شخص عن تشابه طريقة لعبي بـ عبد الحليم علي".

وعن موقف الفريق في دوري الدرجة الثانية تابع "هدفنا الخروج من مأزق تذيل ترتيب الدوري".

فيما تحدث زميله وليد فوزي عن سير المباراة وكيفية التفوق على الفريق البترولي "بدأنا بتحفظ ثم امتلاك الكرة من وسط الملعب ورغم ضغط إنبي في بعض أوقات المباراة كنا نضغط للخروج للأمام واستغلال اللعب بثنائي هجومي".

وعن مواجهة الأهلي "سنواجه أعظم ناد في إفريقيا، مباراة ستكون لنا تاريخية لكن تركيزنا سيكون حاليا لإنقاذ الفريق حتى يتم تحديد ميعاد مباراة الأهلي".

ويتذيل الترسانة ترتيب مجموعة القاهرة إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتناوب عليه 4 مديرين فنيين.

فيما قال أحمد عماد صاحب لحظة إنقاذ هدف محقق لإنبي في نهاية المباراة: "تعليمات المدير الفني لنا كانت لإعطاء الثقة".

وأضاف "ألعب كوسط مدافع وقلب دفاع. بدأت في ناشئين الاهلي وصُعدّت للفريق الأول منذ 3 مواسم مع علي ماهر ثم هشام زكريا".

وأردف "أصدقائي بعد المباراة شبهوا إنقاذي بما قام به حماده طلبه مع منتخب مصر أمام نيجيريا".

وأتم صاحب الـ 21 عاما "انضممت لمنتخب الشباب مع معتمد جمال وأحلم بالمشاركة في طوكيو 2020".

والتقى الترسانة مع الأهلي الموسم الماضي في كأس مصر وودع من دور الـ 32 بصعوبة بالخسارة بنتيجة 3-2.

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