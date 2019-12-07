تشكيل ريال مدريد - زيدان يواصل التدوير.. 6 تغييرات أمام إسبانيول
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 13:18
كتب : FilGoal
يواصل الفرنسي زين الدين زيدان التدوير بين لاعبي ريال مدريد في الدوري الإسباني، إذ أجرى 6 تغييرات عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس الأسبوع الماضي.
ويستضيف ريال مدريد إسبانيول في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
وعاد كل من تيبو كورتوا ورافائيل فاران وفيدي فالفيردي للمشاركة بشكل أساسي في صفوف الملكي بعدما غاب كورتوا وفاران عن المواجهة الماضية واكتفى الأخير بالمشاركة كبديل.
فيما حجز فيرلاند ميندي مقعد الظهير الأيسر بدلا من البرازيلي مارسيلو الذي خرج من قائمة الفريق بسبب الإصابة.
وبسبب الإصابات التي ضربت هجوم ريال مدريد بغياب البلجيكي إدين هازارد والويلزي جاريث بيل يعتمد زيدان على الثنائي رودريجيو جوس وفينيسيوس جونيور إلى جوار الهداف كريم بنزيمة.
وعاد إيسكو لمقاعد البدلاء مجددا بعدما شارك في آخر مباراتين بشكل أساسي تحت قيادة زيدان.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
📝🙌 Here's our starting XI to face @RCDEspanyol! #RMLiga pic.twitter.com/g7lXlHcVFi— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 7, 2019
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كاربخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي
الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيدي فالفيردي
الهجوم: فينسيوس جونيور – رودريجو جوس – كريم بنزيمة
البدلاء: أريولا – ميليتاو – مودريتش – يوفيتش – أودريزولا – براهيم دياز - إيسكو
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