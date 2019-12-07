أرقام في الجول - ماذا قدم أفشة أمام الهلال السوداني

صاحب أكبر عدد من المحاولات على المرمى في اللقاء، ثاني أكبر عدد من التمريرات الصحيحة، وصاحب أكبر عدد من التمريرات الطولية الصحيحة.

كان هذا ملخص ما قدمه محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي في الانتصار على الهلال السوداني بهدفين لهدف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اللاعب القادم من بيراميدز قدم أداء رائعا في اللقاء، وصنع الهدف الأول لحسين الشحات وكان بمثابة المحرك الأول للفريق.. والعارضة حرمته من تسجيل هدف يكلل به مجهوده.

"أنا سعيد للغاية بأداء أفشة" هكذا علق ريني فايلر المدير الفني للمارد الأحمر على أداء لاعبه عقب المباراة.

لكن ما الذي تقوله الأرقام؟

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- أفشة صاحب أكبر عدد من المحاولات على المرمى في اللقاء (6 محاولات)، منهم محاولتين صحيحتين.

- ثاني أكبر عدد من التمريرات الصحيحة في اللقاء (87) بعد رامي ربيعة (89).

- صاحب أكبر عدد من التمريرات الطولية الصحيحة في اللقاء. 7 تمريرات صحيحة من أصل 8.

بلغت دقة تمريرات أفشة في اللقاء أكثر من 90% إذ مرر 78 مرة بشكل صحيح من أصل 96 تمريرة، والملفت أن دقة تمريراته الطولية كانت مميزة.

7 تمريرات طولية صحيحة من أصل 8 جعلت نسبة دقته تصل إلى ما يقرب من 88%.

وهكذا جاءت اتجاهات تمريراته التي كان 37 منها إلى الأمام بنسبة 43% من إجمالي تمريراته.

والخريطة الحرارية لتحركات اللاعب تُظهر النشاط الكبير الذي أحدثه في وسط الميدان.

ليس ذلك فقط، فالأداء الدفاعي كذلك كان متوازنا إذ كان قادرا على انتزاع الكرة من الخصم في 15 مرة.

مرونة أفشة ساعدته على اللعب كارتكاز في بداية المباراة ثم التحول إلى مركزه المعتاد كصانع ألعاب لاحقا مع دخول ديانج.

صاحب الـ23 عاما يوفر الكثير من الخيارات الفنية لفايلر الذي وثق سريعا في قدراته.































































































































































































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