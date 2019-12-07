نظرة على منافس الزمالك.. بريميرو دي أجوستو العنيد

يستضيف الزمالك يوم السبت بريمرو دي أجوستو الأنجولي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لمرحلة المجموعات بعد ان تعرض الزمالك للخسارة من تي بي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد.

ويصحبكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي لـ نلقي نظرة على منافس الزمالك وأبرز معلومات فريق بريمرو دي أجوستو.

تأهل بريمرو دي أجوستو لهذه المرحلة بعد أن نجح في الإطاحة بفريق جرين إيجيلز الزامبي بـمجموع المباراتين 2-2 برغم من أن بريمرو دي أجوستو خسر على ملعبه في الإياب بهدف نظيف إلا أنه استفاد من أفضلية الهدف خارج الأرض بعد أن حقق الفوز ذهابا في زامبيا بنتيجة 2-1.

بداية مشوار الفريق في دور المجموعات استضاف زيسكو الزامبي على ملعبه وتعادل معه بنتيجة 1-1 ليحصد كلا الفريقين نقطة من تلك المباراة.

وضع الفريق محليا

يحتل بريمرو دي أجوستو صدارة الدوري الأنجولي برصيد 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة بعد أن حقق الفوز في 10 مباريات وتعرض للخسارة مرتين ويتصدر بفارق نقطة عن غريمه بترو دي لواندا ومازال للفريقين مباراة مؤجلة.

أرقام الفريق متوازنة محليا إذ نجح في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

آخر مباراة محلية للفريق كانت في الـ 23 من نوفمبر الماضي وحقق الفوز على ريكرياتيفو دي ليبولو بنتيجة 4-1.

أسلوب لعب الفريق

المدير الفني للفريق هو البوسني دراجان يوفيتش وتولى تدريب الفريق في نوفمبر 2018 ونجح في الفوز بالدوري الأنجولي مع بريمرو دي أجوستو في ولايته الثانية في قيادة الفريق بعد كان مدربا للفريق خلال الفترة ما بين 2014 و2017 ونجح خلال تلك الفترة بالفوز بالدوري مرتين والكأس والسوبر الأنجولي مرة.

دراجان يوفيتش يعتمد في أسلوبه على طريقة 4-2-3-1 ويلعب بأسلوب هجومي وقليلا ما يلجأ لتغيير اسلوبه لـ 4-3-3.

الفريق قوي هجوميا ولديه قدرات كبيرة في التسجيل بقيادة الثلاثي أري بابل واوجستينو مابولولو و زيتو لوفمبو.

برغم أرقام الفريق الجيدة دفاعيا إذا استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، إلا أنه ظهرت العديد من المشكلات الدفاعية للفريق خلال مباراة زيسكو الزامبي خصوصا في تمركز الدفاع في العرضيات.

أبرز لاعبي الفريق

قائمة بريمرو دي أجوستو بها 19 لاعبا محليا و6 لاعبين محترفين.

اوجستينو مابولولو

هداف الفريق يلعب في مركز الجناح الأيسر ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة هدفين في 18 مباراة مع فريقه خلال هذا الموسم.

أري بابل

بالطبع أري لاعب معروف لمتابعي الكرة الأفريقية حيث كان محط أنظار الأندية الكبيرة في إفريقيا مثل الأهلي ومازيمبي الكونغولي منذ 3 مواسم سابقه.

أري بابل عاد الموسم الماضي لبريمرو دي أجوستو بعد رحلة احتراف في سبورتنج لشبونة البرتغالي، أري الموسم الحالي شارك مع فريقه خلال 13 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف.

زيتو لوفمبو

صاحب الـ 17 عاما صنفته صحيفة جارديان البريطانية ضمن أفضل 60 موهبه شابه في العالم، لوفمبو شارك الموسم الحالي مع فريقه في 13 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

بجانب هؤلاء اللاعبين، يأتي حارس الفريق توني كاباسا الذي لديه خبرات كبيرة ويقدم أداءً ثابتا دائماً مع الفريق.

ويأمل فريق بريمرو دي أجوستو في التألق مجددا في دوري أبطال إفريقيا بعد أن استطاع الوصول لنصف النهائي في النسخة قبل الماضية وخرج أمام الترجي التونسي.

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