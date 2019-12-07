ملامح انتصار الأهلي – تحركات مستمرة وسلبية على فايلر علاجها

تحركات مستمرة بكرة وبدون كرة تبديل مستمر بين مراكز اللاعبين وضغط طوال الوقت والنتيجة الأهلي يفوز على الهلال السوداني الذي تكتل دفاعيا بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على الهلال في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح المباراة.

ماكينة لا تهدأ

قدم الأهلي شوطا مثاليا في أول 45 دقيقة تحركات مستمرة وضغط على الخصم طوال الوقت وفتح المساحات من الناحية اليمنة واليسرى ووسط الملعب والتسديد والنتيجة هدفين مبكرين.

كل ذلك قابله تحركات مستمرة من رمضان صبحي لوسط الملعب والناحية اليمنى لينتقل حسين الشحات للوسط وأفشة يميل من وسط الملعب إلى الناحية اليسرى.

أداء رأيناه من الأهلي مع مدربه ريني فايلر طوال الموسم واستمر عليه.

حتى تقدم قلبي الدفاع شكل ضغطا على الهلال ما أجبره على التراجع للخلف وعدم تشكيل أي خطورة على الأهلي.

ليلة أفشة

قدم محمد مجدي "أفشة" أحد أفضل إن لم يكن أفضل مبارياته منذ انضمامه للأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية.

كل شيء كان يبدأ من عند أفشة، صناعة الهدف الأول، وبداية هجوم الهدف الثاني بتمريرة لوليد سليمان ثم إلى أجايي الذي حصل على ركلة الجزاء.

تسديدتان واحدة في الشوط الأول تصدى لها الحارس والثانية ارتطمت بيده ثم العارضة لتحرمه من هدف رائع للغاية.

بعد إصابة حمدي فتحي عاد أفشة للخلف بجوار عمرو السولية وبدأ يتوهج أكثر.

سلبية على فايلر علاجها

استقبل الأهلي أربعة أهداف منهم ثلاثة في آخر ثلاث مباريات متتالية أمام النجم الساحلي وبني سويف والهلال.

الشيء المشترك بين كل تلك الأهداف إنها جاءت في الشوط الثاني.

فهل ينخفض أداء الأهلي بدنيا نتيجة كثرة الضغط والتحركات المستمرة في الشوط الأول؟ أم أنه ثقة زائدة مثلما حدث في لقاء بني سويف والهلال وأسوان؟

في مباريات إفريقيا الهدف له ثقله، ليس فقط في المباريات الإقصائية بل في دور المجموعات لأنه في حال تساوي النقاط فإن المواجهات المباشرة تصنع الفارق، وهدف في ملعبك قد يكلفك الكثير.

هذا بالإضافة لأن عدم تحلي قلبي الدفاع بالسرعة اللازمة فإن أي فريق يتحلى بالسرعة سيضرب ذلك الدفاع بسهولة مثلما حدث في لقطة هدف الهلال.

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