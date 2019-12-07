مواعيد مباريات اليوم السبت 7-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية بالجملة

انتهى الجمعة الكروي والآن حان وقت السبت الكروي الناري.. فلا يفوتكم.

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الزمالك يواجه بريميرو دي أجوستو في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 7.

مواجهات دوري أبطال إفريقيا تبدأ بـ بترو أتليتكو أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 6.

ويلعب بلاتينيوم على ملعبه ووسط جماهيره أمام النجم الساحلي في مجموعة الأهلي في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 1.

ويواجه زيسكو نظيره مازيمبي ضمن مجموعة الزمالك في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي التاسعة مساءً في نفس توقيت لقاء الزمالك، يلعب الوداد المغربي ضد صن داونز على بي إن سبورتس 1.

وتنطلق 4 مواجهات في بطولة كأس مصر.

الاتحاد السكندري ضد النصر في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت، بينما يلعب حرس الحدود ضد بتروجت في نفس الموعد على أون سبورت 2.

ويلعب الإسماعيلي أمام الإعلاميين في الخامسة مساءً على أون سبورت، بينما يلعب في نفس التوقيت طلائع الجيش ضد دكرنس.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع إثارة نارية.

البداية بين إيفرتون وتشيلسي في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

وفي الخامسة مساءً يحل ليفربول ضيفا على بورنموث على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت، يلعب توتنام ضد بيرنلي على بي إن سبورتس 7. وواتفورد ضد كريستال بالاس على بي إن سبورتس 12.

وفي السابعة والنصف مساءً سنكون على موعد مع دربي مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي يواجه مانشستر يونايتد على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون في الثانية عصرا بين ريال مدريد وإسبانيول على بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً يلعب برشلونة ضد مايوركا على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، يحل نابولي ضيفا على أودينيزي في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4، بعدها قمة جديدة في إيطاليا.

لاتسيو يستضيف يوفنتوس في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

في ألمانيا، يلعب بايرن ميونيخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الرابعة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ويواجه دورتموند نظيره فورتونا دوسلدورف في الرابعة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 9.

أبرز مواجهات الدوري الفرنسي ستكون بين مونبليه وباريس سان جيرمان في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 6.

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