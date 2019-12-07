اللقب الـ 17 لمجموعة سيتي.. يوكوهاما مارينوس يُتوج بالدوري الياباني

تُوج يوكوهاما مارينوس بلقب الدوري الياباني للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 15 عاما بعد الفوز في الجولة الأخيرة على منافسه طوكيو بثلاثية دون رد.

النادي الياباني التابع لمجموعة سيتي الاقتصادية والمالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وفي حوزتها 8 أندية حول العالم توج بأول لقب محلي له منذ 2013.

وتضم مجموعة سيتي كل من أندية، مانشستر سيتي الإنجليزي، نيويورك سيتي الأمريكي، مولبورن سيتي الأسترالي، جيرونا الاسباني، أتلتيكو توركوي الأوروجوياني، يوكوهاما مارينوس الياباني، سيتشوان جيونيو الصيني، ومومباي سيتي الهندي.

ويعد مانشستر سيتي الأكثر تتويجا بين أندية مجموعة سيتي برصيد 13 لقبا، مقابل لقب لملبورن سيتي الأسترالي ولقبين لتوركوي الأوروجوياني، ليصبح الدوري الياباني اللقب رقم 17 الذي تحققه المجموعة.

يوكوهاما دخل المواجهة ولديه فرصة التعادل أو الفوز للتتويج باللقب، إذ تصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة وخلفه طوكيو برصيد 64 نقطة.

الفوز في الجولة الأخيرة قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري بفضل أهداف كل من التايلاندي ثيراتون بونماتان والبرازيلي إريك والياباني كيتا إندو، متوجا باللقب بفارق 6 نقاط عن منافسة.

يوكوهاما تصدر جدول الدوري فقط في الجولات الثلاثة الأخيرة مستفيدا من تعثر طوكيو الذي تصدر الترتيب خلال 22 جولة من أصل 34 بالموسم.

الجدير بالذكر أن يوكوهاما بقى في الدوري الياباني الموسم الماضي بفارق الأهداف فقط عن الهبوط للدرجة الثانية.

وفاز البرازيلي ماركوس جونيور مهاجم البطل بلقب هداف المسابقة برصيد 15 هدفا.

وفي نفس السياق نجح ساجان توسو الفريق الذي لعب له الإسباني فيرناندو توريس في الهروب بفارق الأهداف عن الهبوط بعدما احتل المركز الـ 15 في جدول الترتيب.

وفي المقابل اختتم الإسباني ديفيد فيا مسيرته بهدف من ركلة جزاء لصالح فيسيل كوبي أمام جبولو إواتا في مباراة انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل الألماني لوكاس بودولسكي ثلاثة أهداف في الدقائق 36 و78 و85 في مباراة شهدت غياب الإسباني أندريس إنييستا.

وأنهى فيسيل موسمه بالمركز الثامن وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2020، لكن الفريق يمتلك الفرصة في المشاركة القارية حال فاز بلقب كأس الإمبراطور التي وصل بها الفريق نصف النهائي.

ويمثل آسيا في المسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل كل من يوكوهاما مارينوس وطوكيو وكاشيما أنتلرز وفي انتظار الممثل الرابع.

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