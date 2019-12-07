كونتي منتقدا جمهور لـ إنتر: علينا ألا نكون وقحين

كان مستاء بشدة وهو يتحدث عن فشل فريقه في هز الشباك لأول مرة في الموسم الحالي، لم يتوقع ردة فعل بعض المناصرين في قلعة سان سيرو.

استمر إنتر ميلان متصدرا لترتيب الدوري الإيطالي رغم التعادل أمام ضيفه روما، لكنه قد يفقدها إذا تفوق يوفنتوس حامل اللقب على مضيفه لاتسيو يوم السبت في الجولة 15.

وقال المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي خلال حديثه مع قناة سكاي إيطاليا:"على الجمهور أن يدعمنا ويساعدنا، مثلما يفعل باستمرار، لأننا نحتاج هذه المساندة".

واستمر كونتي (50 عاما) "أشعر بالآسف لسماع بعض الصافرات على الأداء. هذا ليس جيدا، نحتاج للجميع. عليهم أن يشجعونا ولا يطلقون الصافرات على أول خطأ".

وأضاف ممتعضا "ليس سهلا اللعب في سان سيرو، العديد من اللاعبين صغار السن، الكل يحتاج لمساعدة. أردت قول ذلك لأنني دائما أريد حماية المجموعة. علينا ألا نكون وقحين، لابد من مساندة هؤلاء الفتية دائما".

وأردف "نعم (ارتكب روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز أخطاء)، حتى لو الأمر كذلك علينا الأخذ في الاعتبار أداء ميرانتي الرائع، الذي كان الأفضل في خط الوسط. حين نفوز، نتعادل أو نخسر، نفعل ذلك معا. لاعبو الوسط كانت لديهم الفرصة للتسجيل، ليس المهاجمين فقط".

ويأمل إنتر أن يعرقل لاتسيو، ثالث الترتيب، فريق يوفنتوس ليستمر على قمة البطولة.

ويقدم فريق نيراتزوري موسما رائعا مع كونتي الذي توج بالدوري 3 مرات مع يوفنتوس ومرة مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويستعد إنتر لمواجهة صعبة ضد ضيفه برشلونة يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مباراة لابد أن ينتصر فيها حتى لا ينتظر نتيجة لقاء بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه سلافيا براجا التشيكي.

ويتساوى إنتر في عدد النقاط مع دورتموند لكن أفضلية المواجهتين المباشرتين تصب في صالحه.

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