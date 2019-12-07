فالفيردي: رحيل فيدال؟ سنرى.. لدينا لاعبون كثر في الوسط
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 10:23
كتب : FilGoal
لا يستبعد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة رحيل لاعبه أرتورو فيدال بسبب قلة ظهوره مع الفريق في الموسم الحالي.
أرتورو فيدال
النادي : برشلونة
وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"فيدال لاعب في الفريق. سعداء بوجوده. هناك شائعات كثيرة. حين تأتي سوق انتقالات يناير سنرى ما سيحدث".
وواصل "أشياء كثيرة تحدث في يناير لكن فعلا لدينا الكثير من اللاعبين في خط الوسط. بعضهم لعب أكثر من بعض لكن نحتاجهم جميعا".
ويعتمد فالفيردي على اللاعب التشيلي كبديل وقدم فيدال مستوى مميزا في الدوري بتسجيل 4 أهداف خلال الظهور في 10 مباريات.
ويخوض فيدال موسمه الثاني مع فريق بلاوجرانا منذ رحل عن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.
ويستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا يوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني.
ويتصدر رفاق ليونيل ميسي ترتيب البطولة بفارق هدف عن الغريم التقليدي ريال مدريد.
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