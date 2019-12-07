تشيلسي مهاجما فيفا في بيان رسمي: لم يعاملنا مثل مانشستر سيتي!

هاجم تشيلسي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما قلصت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" عقوبة فرضها الأخير على النادي الإنجليزي منذ أشهر.

وكان فيفا حرم تشيلسي من تسجيل لاعبين جدد لمدة عام بدءا من يونيو الماضي، وبعد استئناف النادي ضد القرار، قلصت كاس العقوبة لتصبح حتى نهاية العام الحالي فقط، مما يعني أن تشيلسي يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم في قائمته في يناير المقبل.

وبعد القرار، هاجم تشيلسي فيفا في بيان قائلا:"النادي ممتن لكاس ولم يتلق بعد خطابا يفيد بأسباب القرار لكن يريد توضيح الآتي: خطوة فيفا في هذه القضية غير مرضية تماما، فيفا اختار معاملة تشيلسي بشكل مختلف تماما عن مانشستر سيتي لأسباب غير منطقية".

وأتبع "فيفا اتهم تشيلسي بخرق البند 19 من لائحة القواعد فيما يخص 27 لاعبا، خلال الفترة من 2009 وحتى الآن. وفيما يخص ذلك، 16 لاعبا قيدهم تشيلسي مثل بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. غرامة فيفا على تشيلسي فيما يخص هذه الفئة من اللاعبين ليست صحيحة. ممتنون لأن كاس صححت الأمر".

واستمر البيان "إذا استمر فيفا في فرض عقوبات غير متكافئة على الأندية فلن يتجاهل فقط أهداف اللوائح، لكنه أيضا سيثير الشكوك ويهز ثقة من ينتمون للعبة في قدرته على ضبط هذا الأمر بشكل مناسب".

وبسبب خرق لوائح في التعاقد مع وتسجيل لاعبين صغار السن، فرض فيفا غرامة على سيتي قدرها 313 ألف جنيه إسترليني منذ أشهر.

ولم يقدر تشيلسي على انتداب لاعبين جدد في الصيف الماضي بسبب قرار فيفا، لكنه قادر الآن على دخول السوق بقوة مطلع عام 2020.

ويقدم الفريق موسما طيبا مع مدربه الشاب ولاعبه السابق فرانك لامبارد ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق بلوز ضيفا يوم السبت على إيفرتون في الجولة 16 من الدوري.

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