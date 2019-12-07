تشكيل الزمالك المتوقع - بن شرقي وأوباما وأوناجم يواجهون بريميرو

يستعيد الزمالك حارسه محمد عواد، مهاجمه الأول مصطفى محمد، يقوده الظهير حازم إمام، ويلعب محمد عبد الغني مدافعا بدلا من محمود حمدي "الونش" المصاب.

يدخل الزمالك مباراة السبت ضد ضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بقوته الضاربة، أملا في أول فوز بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبعدما لعب الفريق بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين الأساسيين ضد الشرقية، يواجه بريميرو بأفضل قائمة.

ومتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض بالتشكيلة التالية لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات:

الحارس: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

الوسط: محمد أوناجم (أحمد سيد "زيزو") - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفى محمد

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دور المجموعات أمام مازيمبي بنتيجة 3-صفر ويحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى التي تضم أيضا بريميرو وزيسكو الزامبي.

واللقاء هو الثاني للمدرب الجديد باتريس كارتيرون الفرنسي الذي خلف الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقله قناة بي إن سبورتس 7.

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