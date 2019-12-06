بالفيديو – تمريرة رائعة وإنهاء مُتقن.. الشحات يضرب الهلال بصناعة أفشة

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

افتتح حسين الشحات جناح الأهلي أهداف المارد الأحمر في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في هز شباك الهلال السوداني.

الأهلي يستضيف الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولم يهز الأهلي الشباك في مباراة الجولة الأولى أمام النجم الساحلي، قبل أن يسجل لأول مرة في دور المجموعات عن طريق حسين الشحات.

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محمد مجدي "أفشة" أرسل عرضية متقنة لـ حسين الشحات الذي توغل خلف خط دفاع الهلال وسجل بنجاح في الشباك.

وكتب الشحات هدفه الخامس في النسخة الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

الشحات سجل ثلاثية أمام أطلع بره، قبل أن يهز شباك كانو سبورت، والآن يسجل في الهلال.

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