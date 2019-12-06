بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. الرجاء يعوض خسارته من الترجي وينتصر على فيتا كلوب

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء - الترجي

سقط الرجاء المغربي في فخ الهزيمة أمام الترجي التونسي بالجولة الأولى ولكنه تدارك الأمور في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الرجاء على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد على أرض الأخير في ملعب الشهداء.

ودخل النسور الخضراء ساعين لتعويض هزيمة الجولة الأولى بهدفين نظيفين، وهو ما تطلع له كذلك فيتا كلوب الذي سقط بهدف أمام شبيبة القبائل.

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وغاب الثلاثي بدر بانون وعمر بوطيب وعبدالإله الحافيظي عن الرجاء بسبب الإصابات، فيما عاد المهاجم محمود بنحليب بعد فترة من استبعاده لمخالفة تعليمات المدرب السابق باتريس كارتيرون.

هدف اللقاء الوحيد سجله سفيان رحيمي في الدقيقة 48 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع بداية الشوط الثاني.

رحيمي كفل للرجاء حصد أول 3 نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثالث في انتظار نتيجة الترجي مع الشبيبة (3 نقاط لكل منهما) والتي ستحدد متصدر المجموعة الرابعة.

وسبق للفريق المغربي أن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات في تاريخه كان آخرها عام 1999.

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