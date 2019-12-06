تشكيل الأهلي – فتحي قلب دفاع.. وأجايي يقود الهجوم أمام الهلال

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بأحمد فتحي في قلب الدفاع بدلا من الغائب للإيقاف أيمن أشرف أمام الهلال.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال اليوم الجمعة في ملعب السلام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وكان الأهلي خسر في اللقاء الأول أمام النجم الساحلي بهدف دون رد أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمود وحيد- أحمد فتحي- رامي ربيعة- محمد هاني

في الوسط: عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: رمضان صبحي- جونيور أجايي- وليد سليمان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وليد أزارو وأليو ديانج ومروان محسن وسعد سمير وأحمد الشيخ وجيرالدو.

فيما تم استبعاد صلاح محسن وياسر إبراهيم من القائمة.

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