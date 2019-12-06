يرى أحمد صالح لاعب الزمالك السابق والمدير الفني للإعلاميين أن قرعة كأس مصر غير متكافئة، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي في دور الـ32.

وعن الصدام مع الإسماعيلي قال صالح: "الدراويش يقدم مستوى مميزا سواء مع جهاز فني مؤقت أو مستمر. يمتلكون عناصر مميزة مثل عبد الرحمن مجدي الذي كان معي في منتخب الشباب وقت تواجده مع الترسانة، بالإضافة إلى بينسون شيلونجو ومحمد الشامي وباهر المحمدي (يغيب عن قائمة اللقاء)".

وأبدى اعتراضه على قرعة المسابقة الأقدم في مصر "أخوض المباراة وعندي 8 إصابات مع ضغط المباريات. شاهدت فريق الشباب للنادي من أجل ضم عنصر أو عنصرين، نسعي لتقديم أداء مميزا يليق باسم الإعلاميين ولكن نخوض بطولة غير متكافئة".

وأوضح رؤيته حول ذلك "نخوض مباريات تمهيدي ثم دور 32 ونشارك علي ملعب فريق من الدوري الممتاز، هل هذا عدل؟!".

وأكمل "إذا كان هناك ملعب فيصل أو نلعب علي ملعبنا سنشاهد قوة أندية الدرجة الثانية لكن عندما تلعب علي ملاعبهم ستجد الفارق وأيضا حرمان الأقاليم من مشاهدة أندية الممتاز علي ملاعبها".

ووجه الظهير الأيمن السابق للزمالك اتهامه "الشركات الراعية هي من تتحكم في القرعة الموجهة لكأس مصر من أجل تتويج أندية بعينها، بجانب ضغط مباريات الدرجة الثانية فعقب مباراة الإسماعيلي سنسافر 9 ساعات لمواجهة الألومنيوم".

وانضم صالح إلى أيمن المزين المدير الفني لطنطا الذي انتقد كذلك قرعة الكأس التي اعتبر أنها تخدم الأهلي والزمالك فقط.

وحسمت 10 أندية صعودها إلى دور الـ16 من كأس مصر، وهم: وادي دجلة ومصر للمقاصة ونادي مصر والأهلي والمقاولون العرب والزمالك وأبو قير للأسمدة والمصري وبيراميدز وسموحة، فيما تتبقى 6 بطاقات.

ويلعب الفائز من الإسماعيلي والإعلاميين، مع بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.

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