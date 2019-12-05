خاص مدرب طنطا منتقدا قرعة الكأس: كلنا "كومبارس" لـ الأهلي والزمالك

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 22:54

كتب : أحمد شاكر

وادي دجلة - طنطا

انتقد أيمن المزين المدير الفني لطنطا قرعة مباريات كأس مصر التي تضغط فريقه وتتسبب في إرهاقه، بحسب ما يرى، مؤكدا "كلنا كومبارس لـ الأهلي والزمالك".

وقال المزين لـFilGoal.com: "نواصل الاستعداد من نهاية مباراة الإسماعيلي (انتهت بالتعادل السلبي في الدوري). سنسافر غدا إلى القاهرة ثم إلى أسوان من أجل مباراة الكأس".

وأشار "بعدها نواجه الاتحاد السكندري. منتهى الضغط والإرهاق ولذلك مواجهة أسوان في الكأس ستشهد العديد من التغييرات في التشكيل".

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وعبّر غاضبا عن رأيه في قرعة المباريات "اللاعبون لا يستطيعون تحمل كل هذا الضغط، بالتأكيد مواجهتي لأسوان ليست عادلة. لماذا كل الأندية تلتقي مع أندية درجة ثانية وثالثة وأنا ألعب مع فريق في الدوري الممتاز؟!".

ويرى المزين "كل الأمور في كأس مصر تخدم الأهلي والزمالك، وبقية الأندية كومبارسات، ليس في الكأس فقط وإنما الدوري أيضا".

وشدد متما حديثه "كل الأمور تسير في مصر من أجل خدمة الأهلي أو الزمالك لتحقيق بطولة".

ويملك طنطا 7 نقاط في جعبته بالدوري جعلته يحتل المركز التاسع في أول مواسمه بعد الصعود.

ويلتقي طنطا مع أسوان على أرض الأخير يوم الأحد المقبل في دور الـ32 من كأس مصر، وبعد بـ4 أيام يواجه الاتحاد في الإسكندرية، ثم الإنتاج الحربي بعد نفس العدد من الأيام.

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