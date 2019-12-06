مؤتمر زيدان: إصابة هازارد نكسة.. ولن أمنع بيل من لعب الجولف

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن الإصابة التي تعرض لها لاعبه إدين هازارد ضربة قوية للفريق خاصة فيما يتعلق بتوقيتها.

ويستعد الملكي لمواجهة إسبانيول يوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإسباني، لقاء يأمل فيه زيدان في الانتصار وتعثر منافسه برشلونة لاحتلال الصدارة.

وعن ملاحظاته بشأن الفريق، استهل مؤتمره "لا شيء. الشيء الوحيد الذي سأخبرك به أنني سعيد لكوني في أفضل نادٍ في العالم.. كل يوم أقضيه في تدريب ريال مدريد اعتبره مثل الهدية".

وأضاف عن غياب جاريث بيل عن قائمة إسبانيول "لقد كان بيل مصابا أمام ألافيش. لم يتدرب معنا بشكل طبيعي طوال الأسبوع، وبالتالي لن يلعب مباراة الغد ضد".

هل منع مدريد بيل من لعب الجولف؟ يجيب زيزو "لن أمنع أي شخص من القيام بأي شيء، اللاعبون ناضجون بما فيه الكفاية".

وتابع "إصابة اللاعبين أمر سلبي دائما، لكن هذا أمر علينا التعايش معه. إصابة هازارد أخطر مما توقعنا لكنني آمل تعافيه وعودته قريبا. نفس الأمر ينطبق على مارسيلو وبيل. لا أتمنى غياب أي لاعب، لكن حدوث الإصابات أمر لا مفر منه".

وأكمل بشأن إصابة إدين هازارد "إصابته ضربة قوية لأنه كان في فترة رائعة، لقد بدأ بإظهار قدراته وجودته. إنها نكسة وأتمنى ألا تطول، لكن علينا المضي قدما".

"هل حان وقت فينيسوس جونيورز؟، يوضح المدرب الفرنسي "إنه وقت الجميع. سيكون فينيسوس معنا غدا، إنه وقته كما هو وقت الجميع".

وأشار "نظام اللعب ليس أهم شيء. لا أحب أن استمر بنفس الأسلوب طوال الوقت. علينا دراسة الخصم".

والحديث عن سوق الانتقالات الشتوية بدأ قبل أن ينهيه زيدان سريعا "ليس هذا وقت الحديث عن سوق الانتقالات. عندما يأتي وقتها، سنرى، أما الآن سأبقى مع ما أملك من لاعبين".

وتطرق لمواجهة إسبانيول "لا أرى أننا سنواجه الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير. لو سمحنا لهم باللعب فسيتسببون لنا بالمتاعب".

الفرنسي شدد "إسبانيول لا يستحق التراجع إلى هذا المركز، هم يقدمون أداء جيدا ونحن نعلم ذلك".

وعن إمكانية إيقاف كاسيميرو "يملك 4 بطاقات صفراء ولا نستطيع القيام بشيء حيال ذلك. لو تحصل على بطاقته الخامسة، فسيغيب عن المباراة التالية. هذا هو كل ما في الموضوع".

وأشاد بالظهير الأيسر فيرلان ميندي "تأقلم بشكل تام مع أجواء الفريق، ربما ما زال عليه تحسين لغته الإسبانية قليلا".

وأتم "بدء الموسم بقوة أم توفير الجهد؟ أفضل أن نلعب بشكل جيد طوال الموسم. الفترة المقبلة إلى أعياد الميلاد مهمة جدا بالنسبة لنا".

ويحتل الملكي وصافة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 31 نقطة بعد مرور 14 جولة.

وشهدت قائمة اللقاء عدة غيابات كان أبرزها بيل وهازارد ومارسيلو وماركو أسينسيو وجيمس رودريجيز وناتشو ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز.

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