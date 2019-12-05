تقرير: هازارد قد يغيب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 13:41

كتب : FilGoal

هازارد

تلقى ريال مدريد خبرا سيئا بعد شعور هازارد بمزيد من الآلام في قدمه المصابة قد تؤجل موعد عودته المتوقع لما بعد الكلاسيكو وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن اللاعب الذي كان من المتوقع أن يغيب لـ10 أيام، لكن يبدو أن ذلك قد يطول والشكوك تحوم حول عودته لمواجهة فالنسيا يوم 15 ديسمبر في الدوري الإسباني.

ولن يغيب هازارد عن مباراة فالنسيا وفقا للتقرير، بل أيضا مواجهة برشلونة يوم 18 ديسمبر في الدوري الإسباني، لأنه حتى إن تعافى من إصابته في الوقت المحدد، أو حتى قبل المباراة بأيام قليلة، فسيكون مفتقدا للياقة البدنية المناسبة للمباراة.

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وكان التقرير الطبي عقب مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال قد قال: "اللاعب يعاني من شرخ إضافي في كاحله الأيمن".

اللاعب مازال يعاني من ألم في كاحله وتتزايد فرص عدم لحاقه بالكلاسيكو أكثر من أي وقت مضى ما يعني أن جاريث بيل هو من سيبدأ المباراة.

ريال مدريد يستعد لمواجهة إسبانيول في الدوري يوم السبت ثم كلوب بروج في دوري الأبطال يوم الأربعاء وبعد ذلك يواجه فالنسيا ثم برشلونة.

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