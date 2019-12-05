بالفيديو - تسديدتان بهدفين.. نيوكاسل يُسقط شيفيلد بعد 7 مباريات بلا خسارة

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

ألان ماكسيمين - نيوكاسل - شيفيلد

بعد 7 مباريات بلا هزيمة خسر شيفيلد يونايتد من نيوكاسل بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد منذ الخسارة من ليفربول بهدف في الجولة السابع لم يتذوق مرارة الخسارة، إذ حقق انتصارين و5 تعادلات، ولكن كان الموعد على يد المكابيث.

تسديدتان فقط على المرمى من قبل نيوكاسل، بحسب أوبتا، كانتا كفيلتين بتسجيل هدفين ومنحه الثلاث النقاط.

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الفرنسي ألان ساينت ماكسيمين افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 15، ليعلن أول أهدافه مع الفريق في المسابقة.

كالعادة تراجع نيوكاسل دفاعيا ومنح الكرة لخصمه الذي فشل في الاختراق طوال دقائق اللقاء.

ومع الدقيقة 70 نجح القائد جونجو شيلفي في إضافة ثاني الأهداف بعدما استغل تمريرة بينية وتمريرة من رأس أندي كارول لينفرد بالمرمى ويضعها بكل سهولة في الشباك.

حكم الراية رفع رايته معلنا التسلل على كارول -الذي بدأ أساسيا لأول مرة مع فريقه منذ 3126 يوما- لكن شيلفي كان واثقا بأن الهدف صحيح وهو ما أثبتته تقنية الفيديو.

وشيلفي سجل في مباراتين متتاليتين بالدوري الممتاز لأول مرة في مسيرته

رصيد نيوكاسل ارتفع إلى 19 نقطة مرتقيا إلى المركز الـ11، فيما توقف رصيد شيفيلد عند نفس العدد من النقاط باقيا في المركز التاسع بفارق الأهداف.

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