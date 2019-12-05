كلوب: أعلم أن البعض لم يكن سعيدا بما فعلته أمام إيفرتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه يعلم أن البعض لم يكن سعيدا بالتغييرات الكثيرة التي أجراها في تشكيل فريقه أمام إيفرتون.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة نجمنا المصري محمد صلاح وزميله روبرتو فيرمينو والدفع بتشكيل هجومي جديد قاد الفريق للفوز 5-2 بدربي ميرسيسايد ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأداء كان جيدا حقًا، خاصةً في الظروف التي خلقتها بنفسي في التشكيل. إجراء 5 تغييرات يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل بالطبع، لكني لم أر أيًا منها".

وأضاف الألماني "يجب أن نجري تغييرات، هذا واضح. ربما لم يكن بعض الناس سعداء للغاية لأننا فعلنا ذلك في مباراة الدربي لكن لا يمكن أن نغير ذلك".

وواصل "كان من الواضح أنها ستكون مباراة قوية للغاية، لذلك كنا بحاجة إلى دماء جديدة قدر الإمكان. اللاعبان اللذان لم يكون في التشكيل الأساسي كانا جو جوميز ونابي كيتا. جو شارك بالفعل ونابي أستطيع أن أخبركم أنه في وضع رائعل لكن لم يكن لديّ الشجاعة الكافية لإجراء هذه التغييرات أيضًا".

وأكمل "ما قدمه الأولاد في هذه المباراة كان استثنائيًا، سجلنا أهداف مذهلة وبعض الأشياء لم تنجح في الشق الدفاعي. أولاً ربما فاجأناهم بطريقة لعبنا، بعد ذلك لم يفاجئونا ولكن لم نتمكن من التكيف سريعًا بما أحدثوه من تغيير في طريقة لعبهم".

وأتم "أردنا الانتظار حتى نهاية الشوط الأول، كنت على ما يرام مع نتيجة 4-1، لكن بالنسبة لـ 4-2 لم أكن على ما يرام. ولكن بعد ذلك اعتدنا على طريقة لعبهم. المباراة كانت سجالاً لكننا سيطرنا عليها مرة أخرى، وسجلنا هدفًا خامسًا رائعًا ونفذنا المهمة، كل ذلك كان جيدًا".

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ولم يحتج ليفربول سوى لـ 45 دقيقة ولم يتأثر بجلوس صلاح وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، من أجل حسم الدربي لصالحه.

وجلس محترفنا المصري صلاح رفقة فيرمينو على مقاعد البدلاء إذ شارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي، قبل أن يدخل فيرمينو مع الشوط الثاني مكان آدم لالانا.

أهداف الريدز سجلها أوريجي (هدفين) وشاكيري وساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، فيما أحرز هدفي التوفيز مايكل كين وريتشارليسون.

ليفربول رفع رصيده إلى 43 نقطة محافظا على انطلاقته الرائعة وعدم الهزيمة في مباراة بـ14 انتصارا وتعادل وحيد.

أما إيفرتون فواصل هزائمه وتراجع مركزا ليصبح في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.























































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