كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن قيد سعد سمير مدافع الفريق صباح اليوم الخميس بالقائمة الافريقية بحسب قرار من الجهاز الفني من أجل دعم خط الدفاع.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل لحاق اللاعب بقائمة الفريق التي تم إعلانها وأيضا مباراة الهلال غدا".

وتواجد سمير في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال يوم الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من الغيابات في الخط الخلفي إذ يغيب محمود متولي للإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف بعد طرده أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى.

وتعرض سمير لإصابة بقطع جزئي في الرباط الخلفي للركبة في أبريل الماضي قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة الشهر الماضي.

صاحب الـ30 عاما انضم إلى ناشئي الأهلي قادما من نصر بنغازي في صيف 2009، وصُعد للفريق الأول بعد فترة إعارة للمقاولون العرب في صيف 2011، وأعير لمدة موسم للنادي المصري.

ويلتقي الأهلي والهلال على استاد السلام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن الأهلي كل من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول للإصابة، إلى جانب أيمن أشرف للإيقاف وصالح جمعة وحسام عاشور وعلي لطفي لأسباب فنية.

وخسر الأهلي المباراة الأولى أمام النجم بهدف دون رد، فيما انتصر الهلال على بلاتينيوم ستارز بهدفين لهدف.

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة