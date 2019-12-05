قائمة الأهلي - ظهور أول لـ سعد سمير وغياب صالح وعاشور ضد الهلال

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 21:25

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أزارو - جيرالدو - الأهلي - بني سويف

استقر السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ضم 20 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني.

الأهلي يواجه الهلال يوم الجمعة في التاسعة مساءُ في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال شهدت الظهور الإفريقي الأول لـ سعد سمير بعد قيده في قائمة الفريق، وذلك لتعويض الموقوف أيمن أشرف.

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وعاد صلاح محسن للظهور من جديد في قائمة الأهلي الإفريقية، وذلك بعد غيابه أمام النجم الساحلي، بينما استمر استبعاد صالح جمعة من القائمة.

ويغيب عن الأهلي كل من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول للإصابة، إلى جانب أيمن أشرف للإيقاف وصالح جمعة وحسام عاشور وعلي لطفي لأسباب فنية.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمد هاني – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمود وحيد.

الوسط: وليد سليمان – رمضان صبحي – عمرو السولية – حسين الشحات – أحمد الشيخ – محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج – جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – وليد أزارو – صلاح محسن.

وخسر الأهلي مباراته الأولى أمام النجم الساحلي، انتصر الهلال على حساب بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الهلال من هنا

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