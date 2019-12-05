كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري عن محاولات ناديه قيد أحمد عادل "ميسي" في القائمة الإفريقية.

أحمد عادل "ميسي" ظهر لأول مرة مع المصري أمام قنا في كأس مصر، ونجح في صناعة هدفين في اللقاء الذي انتهى برباعية. (طالع التفاصيل)

وقال حمد إبراهيم: "نحاول في الوقت الحالي قيد أحمد عادل "ميسي" في القائمة الإفريقية".

ويمتلك المصري 5 مقاعد شاغرة في قائمته الإفريقية التي يشارك بها في بطولة كأس الكونفدرالية.

وعن الانتصار أمام قنا، قال حمد إبراهيم: "نتعامل مع جميع المباريات بنفس الأسلوب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مشاركة "ميسي" وأيمن ندا جاءت لمنحهما فرصة المشاركة والدخول في أجواء الفريق الرسمية، والثنائي ظهر بمستوى مُبشر للغاية".

وتابع "ضغط المباريات في شهر ديسمبر يجعلنا نعتمد على نظام التدوير والاستشفاء بين اللاعبين".

وأتم "هي ظروف ولابد أن نتعامل مع الموقف بالشكل الأمثل".

ويستعد المصري لمواجهة إينوجو رينجرز يوم الأحد في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وافتتح المصري مشواره في المجموعات بالانتصار خارج ملعبه أمام نواذيبو بثلاثية مقابل هدفين، بينما خسر رينجرز أمام بيراميدز.

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