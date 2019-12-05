رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون

اكتسح المصري نظيره قنا في دور الـ 32 من كأس مصر، ليضرب موعدا مع المقاولون العرب.

المصري انتصر برباعية مقابل لا شيء أمام قنا في دور الـ 32 من كأس مصر.

أهداف المصري جاءت متنوعة، منها من داخل منطقة الجزاء ومن خارج المنطقة، وبالقدم وبالرأس.

أحمد ياسر سجل أولا للمصري في الدقيقة 25 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من عمرو موسى.

ورغم التغيير الاضطراري الأول في الدقيقة 29 بخروج المصاب فريد شوقي ومشاركة إسلام أبو سليمة، إلا أن المصري لم يتأثر.

محمود وادي ارتقى لعرضية من أحمد عادل "ميسي" وحولها برأسية في الشباك في الدقيقة 43.

أحمد عادل "ميسي" كتب ظهوره الأول مع المصري، وقدم أداءً جيدا وصنع هدفين.

هدف المصري الثالث جاء مختلفا عن الأول والثاني، وهذه المرة عن طريق بهاء مجدي.

ركلة حرة ولا أروع حولها بهاء مجدي في الشباك في الدقيقة 63 وكتب هدفه الأول بقميص المصري.

سجل بهاء مجدي وخرج في الدقيقة 66 ليشارك كريم العراقي بدلا منه، والذي رفض إنهاء اللقاء دون أن يسجل.

كريم العراقي يطلق تسديدة في الدقيقة 83 تصطدم في مدافع قنا وتتحول داخل الشباك وتكتب الهدف الرابع لـ المصري.

وحقق المصري أكبر فوز حتى الآن في دور الـ 32 من كأس مصر، بالتساوي مع وادي دجلة الذي انتصر بنفس النتيجة أمام بيلا.

وتكتمل مباريات دور الـ 32 من الكأس أيام الجمعة والسبت والأحد.

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