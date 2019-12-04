جوائز كاف - الكشف عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب ومنتخب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة لاعب العام الشاب ومدرب العام لفرق السيدات ومنتخب العام للرجال ومنتخب العام للسيدات وكذلك أفضل لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب كل من، أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وبوروسيا دورتموند، وكريبين دياتا مهاجم السنغال وكلوب بروج وموسى جينيبو لاعب مالي وساوثامبتون، وصامويل تشوكويزي جناح نيجيريا وفياريال وفيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا وليل.

وينافس منتخب الجزائر كل من مدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس على جائزة الأفضل في العام الماضي.

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فيما يتنافس كل من منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا على جائزة الأفضل بالنسبة للسيدات.

وجاءت القوائم كالتالي:

أفضل لاعب شاب:

  • أشرف حكيمي (المغرب – بوروسيا دورتموند)
  • كريبين دياتا (السنغال – كلوب بروج)
  • موسى جينيبو (مالي – ساوثامبتون)
  • صامويل تشوكويزي (نيجيريا – فياريال)
  • فيكتور أوسيمين (نيجيريا – ليل)

أفضل مدرب لفرق السيدات:

  • آلان جومفا (الكاميرون)
  • بروس موابي (زامبيا)
  • كليمينتين توريه (كوت ديفوار)
  • ديزيريه إيليس (جنوب إفريقيا)
  • توماس دينربي (نيجيريا)

أفضل منتخب للرجال:

  • الجزائر
  • مدغشقر
  • نيجيريا
  • السنغال
  • تونس

منتخب العام للسيدات:

  • الكاميرون
  • كوت ديفوار
  • نيجيريا
  • جنوب إفريقيا
  • زامبيا

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