رسائل قوية من النقاز: لن أعود وناد مصري تحدث معي.. وشعرت بالراحة مع ميتشو أكثر من جروس

تحدث حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك عن مشكلة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة والتي أدت لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث النقاز لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة".

وواصل "لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احتراما للجمهور".

وأضاف اللاعب التونسي "أنا لست لاعبا مصريا بل تونسيا ومحترف وهذه مستحقات، والمحامي الخاص بي تحدث مع المسؤولين في النادي ولم يتلق أي رد ولم يتحدث معي أي شخص".

وتابع "أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".

وعن جلسة لاعبي الزمالك مع رئيس النادي مرتضى منصور لحل أزمة المستحقات قال: "لن أعود للزمالك".

واستدرك "كما قلت أنا لاعب حر وإن أرادني الزمالك مجددا فعليه الحديث مع المحامي الخاص بي وأن يقوم بشرائي من جديد وبعقد جديد كليا".

وأضاف "أنا لاعب حر منذ يومين فقط وتلقيت بعض العروض من مختلف الدول".

وبسؤاله هل يوجد ناد في مصر طلب ضمه أجاب النقاز "هناك حديث شفهي مع الأندية المصرية ويلعب في البطولات الإفريقية لكن لا أعرف إن كنت سأستمر في مصر أم لا".

وعمن الأفضل بين ميتشو وكريستيان جروس أجاب اللاعب التونسي "شعرت بالراحة أكثر مع ميتشو وأتمنى له وللمدرب الجديد باتريس الكارتيرون التوفيق فيما هو مقبل".

وبسؤاله من يفوز بالدوري المصري رد "لا أعرف نحن مازلنا في مرحلة مبكرة من الموسم".

وعن أمنية من يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا أجاب قائلا: "النجم الساحلي فريقي الأول ثم الزمالك أتمنى اللقب لأي منهما".

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