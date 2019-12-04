قرعة كوبا أمريكا 2020 - كلاسيكو لابلاتا منتظر ونظام جديد وظهور أستراليا لأول مرة

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2020

أقيمت قرعة كوبا أمريكا 2020 والتي تقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو.

النسخة القادمة من البطولة القارية تقام بشكل استثنائي من أجل إقامة البطولة بشكل دائم في سنوات زوجية كل 4 أعوام.

وتشهد البطولة العودة للنظام القديم بتقسيم المنتخبات المشاركة وعددها 12 إلى مجموعتين ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي.

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وقُسمت المجموعتين جغرافيًا، مجموعة شمالية (ب) تضم كل من كولومبيا المستضيفة والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو بالإضافة إلى قطر التي تشارك للمرة الثانية بعد نسخة 2019.

فيما تضم المجموعة الجنوبية (أ) كل من الأرجنتين المستضيفة وبوليفيا وأوروجواي وتشيلي وباراجواي وأستراليا التي تشارك للمرة الأولى.

وستكون مواجهة الأرجنتين ضد أوروجواي "كلاسيكو لابلاتا" في دور المجموعات قوية ومنتظرة خاصة بعد مشادة ليونيل ميسي وإدينسون كافاني (طالع التفاصيل).

القرعة أقيمت من أجل تحديد ترتيب المباريات وعددها 38 مباراة وإجراء قرعة للمنتخبين الضيفين قطر وأستراليا.

كما أعلن عن الكرة الرسمية للبطولة وتميمة التي سُميت "بيبي" أي الطفل بالإسبانية.

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الشعار المُعلن عنه يشير إلى ألوان الدولتين المستضيفتين، في إشارة إلى وحدة القارة وجماهير كرة القدم، عن طريق الأرض والشمس والنجوم.

هوجو فيجريديو رئيس المسابقات في كونميبول قال عقب الإعلان عن الشعار الجديد: "التصميم يبعث للاحتفال والاستمتاع بكرة القدم سويا، لنجلب سحر كرة قدم أمريكا الجنوبية إلى جميع المشجعين في القارة".

وتقام المباراة الافتتاحية في الأرجنتين أمام تشيلي في الثاني عشر من يونيو على ملعب مونيمونتال في العاصمة بيونيس آيرس.

بينما يقام النهائي في بارانكويلا بكولومبيا على لعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز في الثاني عشر من يوليو 2020.

وفاز المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أمريكا 2019، فيما يحمل منتخب أوروجواي الرقم القياسي برصيد 15 لقبا.

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