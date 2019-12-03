عبد الحفيظ: لابد من وقفة غير عادية.. يجب تطبيق الـVAR في مصر وإفريقيا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

حسين الشحات - النجم الساحلي - الأهلي

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ملف حكام كرة القدم في إفريقيا ب"الملف السخيف".

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "لابد من وقفة غير عادية، يجب تطبيق تقنية الفيديو في مصر وإفريقيا، لكي يحصل كل فريق على حقوقه، فالعالم يسبقنا لأن لديه ملاعب جيدة وتسود العدالة التحكيمية ولا علاقة للحكم بصاحب الأرض من عدمه".

وأضاف "الحكم البوتسواني تحديدا أدار عدد قليل من المباريات، ونوهت لذلك في الاجتماع الفني للمباراة، وشددت دائما على ضرورة احترام اللوائح والنظام والمتنافسين، نكرر ما نقوله في كل اجتماع فني على مدار 15 سنة".

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وأشار مدير الكرة بالأهلي "في اليوم التالي، أدار مباراة الرجاء البيضاوي مع الترجي، الجنوب إفريقي جوميز أفضل حكم في القارة، لا أعلم هل ما يحدث مع الأهلي في آخر 4 سنوات صدفة، لقد هزمنا الترجي في 2017 على ملعبه 2-1، ولكن عانينا من أخطاء الحكم السنغالي في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب".

وشدد "لابد من وقفة غير عادية من القائمين على الاتحاد الإفريقي، إذا أرادوا تحسين مستوى دوري الأبطال.. تقنية الفيديو لابد من تطبيقها سواء داخل مصر أو خارجها، إنها أمور تحكيمية لتحصل الأندية على حقها، فالأهلي يضم لاعبين بملايين ويتعاقد مع مدير فني لديه سيرة ذاتية قوية، بخلاف حجز فنادق وطيران وتعاقد مع رعاة حتى لا يأتي حكم يهدر كل ذلك".

واستطرد "لابد أن نحصل على حقوقنا القانونية، ولدينا عصام عبد الفتاح في لجنة الحكام بالكاف، أريد أن أعرف دوره في الأمور التحكيمية، وتعيين حكما ليس من الصفوة، أتمنى أن تتغير الأمور".

ولفت "الأهلي مع النجم هما طرفا المباراة النهائية لعامي 2005 و2007 وكأس السوبر 2007 ونصف نهائي 2017 لذا لابد من إسنادها لحكم كبير".

وعن الفوز على بني سويف 3-1 في كأس مصر، قال سيد عبد الحفيظ "مباريات الكأس عامرة بالمفاجآت غير اللطيفة في كل دول العالم، دخلنا المباراة متأخرا، وحالة التركيز لم تكن عالية في الشوط الأول، لكننا تسيدنا الشوط الثاني من بدايته لنهايته".

وألمح "هناك حسابات عديدة في ظل ارتباطنا بمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، نتطلع للفوز بها، ولا نريد التحدث فيما فات، ونبدأ الأربعاء الاستعداد لمواجهة الفريق السوداني".

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