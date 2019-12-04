هل اقترب من ميلان؟ إبراهيموفيتش: أراكم في إيطاليا قريبا.. أنضم لفريق يجب أن يجدد تاريخه

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم منتخب السويد عن عودته إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة مع فريق يجب أن يجدد تاريخه مجددا.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي نابولي ميلان

وانتشرت تقارير صحفية في إيطاليا عن اتفاق تم بين إبراهيموفيتش وميلان للانتقال في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لمجلة GQ إيطاليا: "سأنضم إلى نادي يجب أن يعود إلى الفوز ويجب أن يجدد تاريخه ويبحث عن منافسة ضد الجميع".

وأضاف النجم السويدي "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأتمكن من العثور على الدافع اللازم لمفاجئتك مرة أخرى".

وتابع إبراهيموفيتش "توجد عوامل أخرى بما في ذلك مصلحة عائلتي".

وأنهى إبراهيموفيتش تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعد فترة ناجحة.

وأتم إبراهيموفيتش تصريحاته "أراكم قريبا في إيطاليا".

وسبق للنجم السويدي اللعب مع أندية إنتر وميلان ويوفنتوس وحقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات سابقة.

ورغم ذلك جاءت تصريحات فريدريك ماسارا مدير نادي ميلان الإيطالي عكس ذلك مع شبكة سكاي سبورت الإيطالية.

وقال ماسارا: "لا توجد أخبار عن إبراهيموفيتش ولم تحدث مفاوضات".

وبذلك نفى مدير ميلان تقارير الصحافة الإيطالية رغم تأكيدها اقتراب إبراهيموفيتش من الانضمام إلى الروسونيري.

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