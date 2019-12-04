مواد واضحة وقرارات عكسية.. ماذا تقول لوائح لجنة الأخلاق في فيفا عن شكوى الأهلي

أعلن الأهلي تقدمه بشكوى إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب أحداث لقاء النجم الساحلي، فماذا تقول اللوائح عن شكواه؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر"التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المقبولة"،وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الأهلي، قبل أن يوضح النادي مطالبه.

مطالب الأهلي تمثلت في: "التحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم من أخطاء أثرت في نتيجة المباراة (النجم الساحلي) - التحقيق في قيام لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لمباراتين متتاليتين للأهلي في نفس المسابقة - التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية".

مطالب الأهلي للجنة الأخلاق في الفيفا، واضحة للغاية، ولكن هل اللجنة مختصة بالأساس للنظر في مثل تلك المطالب؟ هذا ما تكشفه لوائح اللجنة التي يستعرضها FilGoal.com.

لجنة الأخلاق في الفيفا غير مختصة بالنظر في أي شكوى تحكيمية قائمة على "أخطاء فنية" من الحكام.

إذا، لا يحق لأي ناد التقدم بشكوى ضد أي حكم في لجنة الأخلاق؟ بالطبع يحق، ولكن بشرط واحد وواضح، وهو اتهامه بشكل مباشر بـ"الرشوة أو الفساد".

اتهام الحكم بالفساد بالاستناد على مستندات أو تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو، يجعل لجنة الأخلاق تُحقق في الوقائع وتنظر للشكوى.

لوائح لجنة الأخلاق في فيفا توضح أيضا ضرورة اتهام أشخاص بعينها في الشكوى، وليس شكوى ضد جهة عامة.

لكن في نفس الوقت يحق للأهلي التقدم بشكوى ضد الاتحاد الإفريقي، ولكن بشرط أن تكون التهمة واضحة وهي "عدم الحياد".

اتهام الأهلي للاتحاد الإفريقي بعدم الحياد، استنادا على مستندات كتابية توضح ذلك، يجعل لجنة الأخلاق في الفيفا مختصة بالنظر في الشكوى.

لجنة الأخلاق في الفيفا لا تنظر لأي شكوى حول العملية التحكيمية بشكل عام، وهو ما طلبه الأهلي.

الأهلي طلب من لجنة الأخلاق "التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية" وهو الأمر الذي لا تنظر له اللجنة.

في حالة اتهام الأهلي لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي بتعمد الإضرار بالأهلي، وقتها ستصبح الشكوى في محط تحقيق اللجنة، ولكن بشرط تقديم مستندات وأدلة تُثبت ذلك.

ويحق للجنة الأخلاق في الفيفا، في حالة التحقيق في أي شكوى من أي طرف ضد أي شخص، تغريم صاحب الدعوى غرامة مالية وإلزامه بتحمل التكاليف في حالة تبرأ المدعوة عليه.

النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد خروج أيمن أشرف مطرودا في الدقيقة 13، إلى جانب اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الأهلي والجهاز الفني، قبل أن يشكو الأهلي الحكم إلى كاف محددا 4 مطالب من الاتحاد الإفريقي، وجاءت على النحو التالي – حسبما أعلنها الموقع الرسمي للنادي وهم:

** ضرورة تطبيق تقنية الفيديو في مختلف مراحل البطولات الإفريقية ابتداءً من الموسم الحالي، خاصة وأن التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

** عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

** ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي.

** ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.

وشدد الأهلي على دعمه الكامل "للخطوات الإيجابية التي يتخذها الاتحاد الإفريقي للارتقاء بكرة القدم الإفريقية ومن بينها منظومة التحكيم".

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني. بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.

اقرأ أيضا:

الأهلي يفتتح مشوار الكأس بثلاثية أمام بني سويف

ملامح من فوز الأهلي على بني سويف.. كثافة هجومية وقوة ديانج في الوسط

قائمة الزمالك - ناشئ يظهر لأول مرة واستبعاد مصطفى محمد أمام الشرقية

إصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي

سبب استبعاد مصطفى محمد من مواجهة الشرقية

عبد الحفيظ: لابد من وقفة غير عادية.. يجب تطبيق تقنية الـVAR في مصر وإفريقيا