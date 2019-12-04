جوائز كاف – حامد وجروس يواصلان المنافسة

يواصل طارق حامد نجم نادي الزمالك، وكريستيان جروس مدربه السابق، المنافسة على جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد استمرارهما ضمن القائمة المختصرة لجائزتي لاعب العام في مسابقة الأندية، ومدرب العام لفرق الرجال، على الترتيب.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

طارق حامد هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة، بعد أن ضمت القائمة الأولى زميليه محمود علاء، والتونسي فرجاني ساسي، ومواطن الأخير لاعب الأهلي علي معلول.

وينافس حامد كل من التونسي أنيس البدري جناح الترجي التونسي، وزميله المهاجم طه ياسين الخنيسي، وجناح الدم والذهب السابق، الجزائري يوسف البلايلي الذي يلعب حاليا لأهلي جدة السعودي، بالإضافة للتوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي السابق، والعين الإماراتي الحالي.

ويعد ذلك ثاني ترشيح لحامد، الذي ترشح للقائمة الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2017.

حامد قاد الزمالك للفوز بلقب قاري غاب عن خزائن النادي منذ 2003، وترشح للجائزة المستحدثة هذا العام، مثله مثل مدربه السابق، السويسري كريستيان جروس، المدرب الحالي لأهلي جدة السعودي.

جروس، الذي أعاد للزمالك أمجاده الإفريقية بحصد كأس الكونفدرالية بعد غياب منذ 2003 حينما حصل الأبيض على كأس السوبر الإفريقي، أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم في مصر وقبل خسارة الزمالك للدوري لصالح الأهلي.

جروس استمر ضمن القائمة المختصرة، لينافس أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال وصيف كأس أمم إفريقيا، وجمال بلماضي بطل إفريقيا مع منتخب الجزائر، ومعين الشعباني الذي قاد الترجي التونسي للقب دوري أبطال إفريقيا، والفرنسي نيكولا دوبوي مدرب منتخب مدغشقر الذي قاده لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن كاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت اللجنة الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام مع التأكيد على أداء المرشحين خلال 2019 فقط.

وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء، أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية.

ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.

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