جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العام وخروج تريزيجيه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في عام 2019، وضمت محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وينافس صلاح، 9 لاعبين آخرين أبرزهم السنغالي ساديو ماني ورياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي، بينما خرج محمود حسن "تريزيجيه" من القائمة المختصرة.

ويتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي يوم 7 يناير المقبل بأحد فنادق سهل حشيش بالغردقة في مصر.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا أخر عامين.

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

1- محمد صلاح (مصر وليفربول)

2- ساديو ماني (السنغال وليفربول)

3- رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

4- كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

5- حكيم زياش (المغرب وأياكس)

6- إسماعيل بن ناصر (الجزائر وميلان)

7- بيير أوباميانج (الجابون وأرسنال)

8- يوسف البلايلي (الجزائر وأهلي جدة)

9- أندريه أونانا (الكاميرون وأياكس)

10- أوديون إيجالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)

وأعلن كاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت اللجنة الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام مع التأكيد على أداء المرشحين خلال 2019 فقط.

وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء، أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية.

ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.

اقرأ أيضا

مواد واضحة وقرارات عكسية.. ماذا تقول لوائح لجنة الأخلاق في فيفا عن شكوى الأهلي

هل اقترب من ميلان؟ إبراهيموفيتش: أراكم في إيطاليا قريبا.. أنضم لفريق يجب أن يجدد تاريخه

عبد الحفيظ: لابد من وقفة غير عادية.. يجب تطبيق الـVAR في مصر وإفريقيا

قرعة كوبا أمريكا 2020 - كلاسيكو لابلاتا منتظر ونظام جديد وظهور أستراليا لأول مرة

رسائل قوية من النقاز: لن أعود وناد مصري تحدث معي.. وشعرت بالراحة مع ميتشو أكثر من جروس