الزمالك يعلن مواجهة أول أغسطس في الدفاع الجوي

أعلن الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مواجهة أول أغسطس الأنجولي في ملعب الدفاع الجوي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه أول أغسطس في ثاني جولات البطولة الإفريقية.

وأشار الزمالك إلى أن المباراة ستقام بحضور 10 آلاف مشجع.

وكان الزمالك خسر بثلاثية دون رد في أول مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي.

ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى بدوري الأبطال بجوار مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد الزامبي.

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