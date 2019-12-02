10 رسائل من مرتضى للاعبي الزمالك.. "سنفوز بـ 3 أو 4 على مازيمبي.. وسنصل النهائي"

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 10 رسائل للاعبي فريقه وذلك خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين مساء يوم الإثنين.

مرتضى منصور عقد جلسة مع لاعبي الزمالك وذلك بعد الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا.

الجلسة المصورة شهدت حضور كل لاعبي الزمالك، مع ذكر مرتضى منصور لبعض الأسماء التي غادرت قبل التصوير "لظروف خاصة".

ويستعرض FilGoal.com رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك، وفقا لما جاء على لسان رئيس النادي..

** جلستي مع لاعبي الزمالك كانت جلسة أب مع أولاده.

** كان لابد من عقد جلسة مع لاعبي الزمالك لإنهاء صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من أجل هدف واحد وهو إسعاد الجماهير.

** الخسارة أمام مازيمبي 3-0 ليست نهاية العالم وكان يمكننا إنهاء الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالحنا.

** على مسؤوليتي، سنصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

** لاعبو الزمالك رجال وتعاهدنا جميعا على إسعاد جماهير الزمالك.

** لا مشكلة لدي على الإطلاق في دعم اللاعبين لـ ميتشو، ولكن كان من الأفضل دعمه داخل الملعب وليس خارجه.

** علمت بإن ميتشو أخبركم بأنه مصاب بمرض السرطان، ولذلك أتفهم دعمكم له ولكن كان من الأفضل أن يكون ذلك داخل الملعب وليس برسالة على صفحاتكم.

** سننتصر على مازيمبي في القاهرة بـ 3 أو 4 أهداف.

** أريد منكم مواجهة الشرقية وكأنكم تواجهون ريال مدريد.

** سيتم توثيق عقد طارق حامد واللاعب أصبح جاهزا للمشاركة.

وعلم FilGoal.com باقتراب الزمالك من التعاقد مع باتريس كارتيرون مدرب الأهلي الأسبق. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف في وقت سابق استقرار الزمالك على إنهاء تعاقده مع الصربي ميتشو، وهو ما أكد وكيل المدرب بالفعل. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

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