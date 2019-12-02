خاص وكيله لـ في الجول: ساسي لم يفسخ تعاقده مع الزمالك ولا مفاوضات مع الوداد

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 20:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك

نفى مهند عون وكيل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك فسخ التعاقد مع النادي الأبيض ووجود مفاوضات مع الوداد المغربي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ساسي معروض على الوداد بعدما قرر فسخ تعاقده مع النادي الأبيض بسبب عدم الحصول على مستحقاته لمدة 4 شهور.

وقال عون لـFilGoal.com: "هذا الكلام عار تماما من الصحة".

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وتابع "ساسي لم يفسخ تعاقده مع الزمالك، ولم أتواصل مع أي مسؤول مغربي".

وواصل "مع كامل تقديري للوداد، ليس في طموح ساسي اللعب في المغرب".

وأتم "أؤكد على أنني لم أتواصل مع أي مسؤول أو وكيل أو صحفي من المغرب".

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