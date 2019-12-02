تحدث حمدي النقاز ظهير الزمالك عن قراره بفسخ التعاقد مع النادي الأبيض من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وكان أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أعلن فسخ اللاعب تعاقده مع النادي بعد شكوى تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تقاضي مستحقاته (التفاصيل).

وافتتح النقاز حديثه لـFilGoal.com قائلا: "صبرت كثيرا وكان لابد من وضع حد لما يحدث معي".

وأكمل "حصلت على وعود كثيرة، وفي المقابل لم أحصل على مستحقاتي منذ 5 أشهر، والناس كلها تعرف مشكلتي منذ فترة".

واستدرك "مسؤولو الزمالك اجتمعوا بي قبل مباراة نهائي كأس مصر ووعودني بحل، ولكن لم يحدث أي جديد حتى اليوم".

وواصل "التزمت طوال الفترة الماضية على أمل الوصول لحل دون جدوى وبسبب حبي لنادي الزمالك والجماهير، ولكنني لاعب محترف".

وأضاف النقاز "قراري لن يؤثر على علاقة الاحترام بيني ونادي الزمالك والجماهير".

وسأل FilGoal.com النقاز هل من الممكن أن تعيد التفكير في قرارك لو تحدث معك مسؤولون من الزمالك لحل الأزمة.

وأجاب الظهير التونسي "لا أريد حديثا معي بخصوص هذا الأمر".

وأوضح "الحديث يكون مع المحامي الخاص بي، وهذه فرصة للتأكيد على عدم وكيل لي في مصر".

وعن حقيقة انتقاله للترجي، قال: "لدي عروض خارجية ومن الصعب العودة لتونس حاليا".

أخيرا، هل لديك رسالة لجمهور الزمالك؟

قال النقاز: "شكرا لجماهير الزمالك، وكنت سعيدا خلال العامين اللذين قضيتهما في النادي".

وأتم "حققت مع الزمالك الكثير من البطولات التي تشكل بالتأكيد جزءا هاما من مسيرتي الاحترافية".

وتوج النقاز بـ4 بطولات مع الزمالك بواقع بطولتي كأس مصر وكأس الكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي.

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