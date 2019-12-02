وكيل ميتشو: الاتفاق تم بين الزمالك والمدرب على الانفصال

أعلن محمد حبشي وكيل أعمال ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، الاتفاق مع النادي الأبيض على رحيل المدرب.

وقال وكيل أعمال ميتشو لقناة "أون سبورت": "تم تسوية كل الأمور بين الزمالك وميتشو".

وتابع "الاتفاق تم بين الطرفين على إنهار الأمور، ومرتضى منصور رئيس النادي أبلغ ميتشو بعدم رضاه عن النتائج".

واستدرك "ميتشو يحترم الزمالك وجماهيره وفخوره بالفترة التي قضاها في النادي".

وأشار وكيل ميتشو إلى أن المدرب الصربي سيغادر مصر خلال 48 ساعة.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأبيض في مرحلة التفاوض مع ميتشو وممثليه بخصوص المستحقات المادية للمدرب الصربي.

ويحق لميتشو المطالبة بالشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ3 أشهر من راتبه، في حال قرر الزمالك إقالته.

فيما يعرض الزمالك الزمالك تسديد راتب شهرين متأخرين لميتشو، على أن يتنازل المدرب الصربي عن قيمة الشرط الجزائي، بحسب ما علم FilGoal.com.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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