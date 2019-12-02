الأفضل لم يأت بعد.. صلاح خامس العظماء في الكرة الذهبية

تقدم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر مركزا وحيدا في سباق الفوز بالكرة الذهبية عن عام 2018.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وحل صلاح في المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية التي تُمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة.

وتفوق صلاح في السباق على لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي ورياض محرز وإدين هازارد وكيفن دي بروين ورحيم سترلينج.

وأصبح صلاح هو أول لاعب مصري وعربي يظهر في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لعامين متتاليين.

محمد صلاح يحل في المركز الـ5 لأفضل لاعب العالم 💪🇪🇬#BallonDor pic.twitter.com/GLAx8Nm3NI — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2019

صلاح كتب التاريخ وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بعد الفوز على توتنام، ليحقق اللقب السادس في تاريخ الريدز.

بعد دوري الأبطال، رفع صلاح لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي.

وقبل ذلك، حصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي العام الماضي بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج.

مساهمة صلاح جعلت ليفربول ينافس حتى النهاية مع مانشستر سيتي على لقب الدوري، ولكن في النهاية اللقب كان من نصيب كتيبة بيب جوارديولا.

وشارك صلاح الموسم الماضي في 52 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 27 هدفا وصناعة 13.

وسجل صلاح هذا الموسم، حتى الآن، 9 أهداف وصنع 5 خلال ظهوره في 19 مباراة.

على مستوى المنتخب الوطني، ودع منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بمشاركة صلاح.

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