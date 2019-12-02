أبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق خلال الجلسة التي جمعته بهم اليوم الاثنين، بوجود اتفاق مبدئي مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق.

وكشف مصدر من داخل الزمالك لـFilGoal.com أن مرتضى قال للاعبي الفريق الأبيض إن النادي توصل لاتفاق مبدئي مع كارتيرون.

وقال رئيس الزمالك للاعبين إن كارتيرون يصل إلى القاهرة خلال ساعات من أجل التفاوض مع النادي الأبيض.

وكان FilGoal.com انفرد بخبر اتجاه الزمالك للتعاقد مع كارتيرون خلفا لـ ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الفريق الحالي.

وعند سؤاله إذا ما قرر الزمالك التواصل معه لتدريبه قال كارتيرون: "أنا مدرب حر حاليا وبالتالي لو كان العرض جيدا لا توجد مشكلة أبدا بقبوله".

كارتيرون صاحب الـ49 عاما تولى تدريب الأهلي في يونيو 2018 بعقد يمتد لعامين، وقاده لنهائي دوري الأبطال 2018 لكنه خسر أمام الترجي التونسي بمجموع 4-3 في المباراتين ثم ودع البطولة العربية ليقال في 23 نوفمبر من نفس العام.

وتولى الفرنسي بعد ذلك تدريب الرجاء المغربي في 31 يناير 2019 وتوج بعد شهرين بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي وتعد تلك هي المرة الثانية التي يفوز بها الفريق المغربي بذلك اللقب في تاريخه.

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