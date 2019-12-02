هل يتولى باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي والرجاء المغربي، السابق تدريب الزمالك؟ المدرب الفرنسي يجيب لـFilGoal.com.

كارتيرون صرح قائلا: "لم يتم التواصل معي بشكل رسمي حتى الآن".

وعند سؤاله إذا ما قرر الزمالك التواصل معه لتدريبه قال: "لا يمكنني بالطبع التعليق على تلك التقارير".

وأتم "أنا مدرب حر حاليا وبالتالي لو كان العرض جيدا لا توجد مشكلة أبدا بقبوله".

FilGoal.com علم في وقت سابق أن مجلس إدارة الزمالك يحسم خلال ساعات مستقبل ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الفريق الحالي، وأنه في حالة إذا ما اتخذ قرارا بإقالته، فكارتيرون مرشح لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

كارتيرون صاحب الـ49 عاما تولى تدريب الأهلي في يونيو 2018 بعقد يمتد لعامين، وقاده لنهائي دوري الأبطال 2018 لكنه خسر أمام الترجي التونسي بمجموع 4-3 في المباراتين ثم ودع البطولة العربية ليقال في 23 نوفمبر من نفس العام.

وتولى الفرنسي بعد ذلك تدريب الرجاء المغربي في 31 يناير 2019 وتوج بعد شهرين بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي وتعد تلك هي المرة الثانية التي يفوز بها الفريق المغربي بذلك اللقب في تاريخه.

وأقيل كارتيرون من منصبه كمدرب للرجاء في شهر نوفمبر الماضي.

ميتشو تولى تدريب الزمالك في نهاية شهر أغسطس الماضي وقاد الفريق للفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز في النهائي، وخسر السوبر المحلي، كما أنه خسر مرتين على التوالي حتى الآن من إنبي في الدوري ومازيمبي في دوري الأبطال، ومع الزمالك في المجمل خاض 12 مباراة فاز في 7 وتعادل مرة وخسر 4.

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