حسام حسن يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش ويصعد لصدارة الهدافين

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

حسام حسن

قاد حسام حسن مهاجم سموحة فريقه لتحقيق فوز ثمين على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وافتتح رونالد وانجا التسجيل لسموحة مبكرا في الدقيقة 12 قبل أن يعادل أحمد سمير النتيجة بالتسجيل لطلائع الجيش في الدقيقة 28.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 37 بعد استغلال عرضية كريم يحيى داخل منطقة الجزاء.

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ورفع حسام حسن رصيده إلى 5 أهداف في ست مباريات ليتساوى مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على قمة الهدافين.

ووصل سموحة إلى النقطة التاسعة بعد ست مباريات من ثلاث تعادلات وانتصارين وخسارة واحدة أمام الأهلي في افتتاح المسابقة.

وصعد سموحة إلى المركز السابع مؤقتا وبفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر دون تحقيق أي انتصار حتى الآن في مسابقة الدوري.

وبات طلائع الجيش ووادي دجلة فقط في النسخة الجارية من الدوري المصري لم يحققا أي انتصار.

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