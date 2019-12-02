وسط أجواء مثيرة ومباراة لم يشاهدها أحد.. الهلال يفوز في الدوري قبل لقاء الأهلي

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 18:07

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

فاز الهلال السوداني على حي الوادي بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري السوداني، في أخر مباراة للفريق قبل مواجهة الأهلي.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب السلام.

وسجل هدف فوز الهلال اللاعب ولاء الدين موسى.

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وشهدت المباراة قبل انطلاقها أحداث مثيرة بسبب منع عربات البث الخاصة بالقناة المالكة لحقوق نقل الدوري السوداني من قبل جماهير الهلال.

ما أدى إلى عدم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السوداني، بفارق نقطتين عن فريق الأمل عطبرة المتصدر، وبفارق نقطة عن المريخ صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة.

وتطير بعثة الهلال السوداني إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين ليبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء.

الهلال السوداني فاز في أول مباراة له في مجموعات إفريقيا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف، ليتصدر المجموعة الثانية للبطولة مناصفة مع النجم الساحلي التونسي الذي فاز على الأهلي 1-صفر في ملعب رادس.

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