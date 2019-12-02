فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الأهلي والهلال السوداني

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 18:03

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات - النجم الساحلي - الأهلي

تقرر فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مواجهة الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الهلال يوم الجمعة على ملعب السلام في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الحجز الإلكتروني سيبدأ من يوم الثلاثاء من خلال موقع الحجز الإلكتروني الخاص ببطاقة جمهور الأهلي وموقع شركة تذكرتي.

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وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى "لن يتم استلام التذاكر دون وجود "بطاقة المشجع" الخاصة بالمشجع".

وحدد الأهلي مبلغ 50 جنيها للدرجة الثالثة و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وخسر الأهلي في بداية مشواره في دور المجموعات أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في تونس.

بينما فاز الهلال على أف سي بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف، في إطار نفس الجولة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الهلال من هنا

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